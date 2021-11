Cäcilienfest : Kirchenchor St. Viktor Birten ehrt Mitglieder

Xanten Der Kirchenchor St. Viktor Birten hat sein Cäcilienfest gefeiert. Höhepunkt des Abends waren Ehrungen von langjährigen Mitgliedern.

Zur traditionellen Einstimmung gestaltete der Kirchenchor St. Viktor Birten vorher den abendlichen Gottesdienst mit seinem Gesang. Anschließend trafen sich die Sangesgeschwister mit ihren Partnern in der Gaststätte „Zum Amphitheater“ in Birten zu einem gemütlichen Abend mit Verlosung, Bingo spielen und guten Gesprächen. Höhepunkt des Abends waren Ehrungen von langjährigen Mitgliedern. Annemarie Angenendt engagiert sich seit 25 Jahren im Chor, Willi Theußen sogar seit 75 Jahren. Schon im vergangenen Jahr hatte Markus Rüttermann für 25 Jahre als Chorleiter geehrt werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie war es nicht möglich gewesen. Deshalb wurde die Ehrung in diesem Jahr nachgeholt. Der Vorstand mit dem Seelsorger Pater Joseph Puthoor nahm mit großer Freude diese Ehrungen vor.