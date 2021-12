St. Martinus Rheurdt :  Jeden Tag ein digitales Türchen

„Wir könnten bis Heilige Drei Könige weitermachen“, sagt Pfarrer Norbert Derrix, hier in der St.-Antonius-Kirche in Tönisberg. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Erstmals gibt es auf der Homepage der Gemeinde St. Martinus Rheurdt einen Adventskalender. Er enthält Bilder, Geschichten, Lieder zum Schmunzeln und Nachdenken.

Bis zum 24. Dezember präsentieren jeden Tag Menschen aus der Pfarrei in Form eines kreativen, liebevoll gestalteten Filmchens Gedichte, Märchen, Kurzgeschichten, Rituale, Gebete, Lieder, Bilder, die sie mit dem Advent in Verbindung bringen. Es geht aber auch um Glaubenserlebnisse und Rezepte. Also eine ganze Spannbreite von Dingen, die mal zum Schmunzeln anregen oder auch manchmal nachdenklich machen sollen. Gestartet mit der Aktion wurde bereits am 28. November. Dabei sprach Pastor Derrix den Zuschauern den Segen für den Adventskranz. Es folgten eine Anleitung zum Adventskranzbinden, ein Gedicht zum Advent sowie ein Gebet – jeden Tag wartet eine neue Überraschung.