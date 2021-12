JSG-Förderverein : So schön ist Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Der Förderverein des Julius-Stursberg-Gymnasiums hat ein Postkartenset mit Motiven aus der Stadt herausgebracht. Den beliebten Adventskalender soll es wieder Ende 2022 geben.

Bekannte und verstecktere Motive aus Neukirchen-Vluyn, tolle Lichtstimmungen, Sommer und Winter – all das zeigt das neue JSG-Postkartenset in zehn brillanten Motiven. Der Name deutet es schon an: Der Reinerlös ist für die Schülerinnen und Schüler des Julius-Stursberg-Gymnasiums gedacht. Der Förderverein der Schule hat das Kartenset aufgelegt, das jetzt in mehreren Verkaufsstellen in Neukirchen-Vluyn zu erwerben ist.