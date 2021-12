Gemeindeverwaltung Rheurdt : Planungschefin mit Schaffensdrang

Rheurdt Annemone Neckritz-Thierfelder leitet den Fachbereich Planen und Bauen im Rheurdter Rathaus. Architektur ist ihre Leidenschaft, wie das konzeptionelle Denken und Arbeiten. Sie betrachtet sich auch als Moderatorin.

Die 2020er Jahre sind iim Ökodorf Rheurdt ein Jahrzehnt der langfristigen Konzepte und großen Bauvorhaben. Ein Mobilitätskonzept ist in Arbeit, ebenso ein Grünflächenkonzept, ein Konzept zur Klimafolgenanpassung ist angedacht. Sie müssen alle mit unzähligen Einzelmaßnahmen umgesetzt werden, zum Beispiel durch Radwege, Straßenbegleitgrün oder Regenrückhaltebecken. Die Bebauung des Rheurdter Ortskerns zwischen Bahnstraße und Kirchstraße ist in Planung, wie die Pumptrackanlage und der Austausch der Straßenbeleuchtung. Außerdem gibt es erste Überlegungen, das Rathaus um einen Anbau zu erweitern.

Nach dem Abitur schloss sie eine Ausbildung als Bauzeichnerin ab, studierte an der Fachhochschule Köln und absolvierte ihre Anerkennungsjahre als Diplom-Ingenieurin, um Architektin zu werden. Sie arbeitete ab 2007 bei einem Kölner Architekturbüro, in der die Welt noch klar geordnet war. „Architektur ist solange weiblich, bis gebaut wird“, sagt die Architektin mit einem Schmunzeln. „Die Frauen sitzen im Büro, sind fürs Zeichnen zuständig. Die Männer gehen auf die Baustelle.“ Sie habe oft den Satz gehört, wenn sie einmal mit auf die Baustelle wollte: „Ach Mädchen, bleib mal schön drin.“ Das war nicht ihr Naturell. „Ich habe Schaffensdrang“, beschreibt sie dieses.

Sie schloss sich der Architektinnen-Initiative Nordrhein-Westfalen an, die die drittgrößte Architektenvereinigung ist, hinter dem Bund Deutscher Architekten und dem Bund Deutscher Baumeister. Im Jahr 2011 machte sie sich in der Domstadt als Architektin selbstständig. Sie ist seitdem vor allem am Niederrhein aktiv, spezialisierte sich auf das Bauen im Außenbereich, wandelte zum Beispiel alte Bauernhöfe in Wohnhäuser um. Durch einen Zufall fand sie eine Stelle bei der Stadtverwaltung Neukirchen-Vluyn, arbeitete im Amt für Planen und Bauordnung.