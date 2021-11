MGV in Lobberich und Breyell : Erstmals wieder Cäcilienfeier der Chorgemeinschaft

MGV in Lobberich und Breyell

Nettetal Die Chorgemeinschaft aus MGV Hoffnung Lobberich und MGV Liedertafel Breyell kam zur Cäcilienfeier im Hotel Stadt Lobberich zusammen. Dabei wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Ehrungen langjähriger Sänger standen im Mittelpunkt der diesjährigen Cäcilienfeier der Chorgemeinschaft MGV „Hoffnung“ Lobberich/MGV „Liedertafel“ Breyell im Lobbericher Vereinslokal Hotel Stadt Lobberich. Goldjubilar Kurt Meeners (Hoffnung) konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Feier teilnehmen. Er wurde deshalb am Vortag durch den Vereinsvorstand für 70-jähriges Singen und Mitgliedschaft in der „Hoffnung“ zu Hause mit einer Urkunde geehrt.