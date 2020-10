Neukirchen-Vluyn : St. Martin soll in diesem Jahr kreativ aufscheinen

St. Martin soll in diesem Jahr kreativ aufscheinen

Neukirchen-Vluyn Die Erinnerung an das St. Martin-Fest wird in vielen Kindergärten und Schulen diesmal eine andere sein. Die beliebten Laternenumzüge, das gemeinsame Singen und manches mehr muss coronabedingt vielerorts ausfallen.

„Deshalb möchten wir mit einem Wettbewerb für alle Kitas und Schulen der Stadt dafür sorgen, dass der Martinstag auch in diesem Jahr einen besonderen Glanz behält“, sagt Bernd Zibell von der Sparkasse am Niederrhein. Gemeinsam mit dem Martinskomitee lädt die Sparkasse zu einem kreativen Wettbewerb ein. „Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen der Kitas, Grund- und weiterführenden Schulen in Neukirchen-Vluyn“, sagt Monique Jaegers, die Vorsitzende des Martinskomitees.