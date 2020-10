Artenschutz in Schaephuysen : Pfad der Artenvielfalt wird endlich eröffnet

Der Wandelweg in Schaephuysen wird am 24. Oktober offiziell eröffnet. Foto: Vfguh

Rheurdt Am Samstag, 24. Oktober, wird der Leuchturmpfad der Artenvielfalt in Schaephuysen unter Corona-Bedingungen eröffnet. Für Kinder wird es eine besondere Patenaktion geben.

Los geht es um 11 Uhr, dann wird Claudia Koschare gemeinsam mit Projektsprecher Michael Sonfeld am Eingang des Wandelwegs an der Rayener Straße (Einfahrt Auto Walz) zunächst die Bürger, Förderer und Unterstützer sowie Vertreter aus der örtlichen Politik begrüßen. Dann soll der Weg bis zum anderen Ende am Heimspielturm begangen werden. Dort will man symbolisch ein Band zerschneiden.