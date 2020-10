Neukirchen-Vluyn Der Neukirchen-Vluyner Heribert Hölz hat sein zweites Buch veröffentlicht. Unter dem Titel „Gelebtes Leben“ stellt er Biografisches in heiteren Reimen und Versen dar.

So entstand nach seinem viel beachteten Werk „Von Lebertran bis Slivovic“ nun ein weiteres autobiografisches Buch. Hölz behandelt hier in Reimform vor allem die Jahre zwischen seinem 50. und 70. Geburtstag. Das geschieht meist heiter und humorvoll – je nach Thema aber auch gedankenvoll reflektiert. Thematisiert werden „Der Leistenbruch“, dessen Operation Hölz lange vor sich hin schob, ebenso wie „Ursulas Brautkleid“, das Brautkleid der Ehefrau, das nach 44 Jahren Dornröschenschlaf im Kleiderschrank schließlich auf Reisen auf die Philippinen ging. Die dritten Zähne werden ebenso behandelt wie die Themen „Kartoffelklöße mit Sauerbraten“, Musik und Fußball.

Das prägte auch sein weiteres Leben. „Ich habe Not am eigenen Leib erfahren“, so Hölz. „Als ich 1991 die Bilder aus dem Balkankrieg im Fernsehen sah, dachte ich: ‚Das ist mein Leben, so bin ich groß geworden. Ich wollte diesen Menschen unbedingt helfen.“ Im Februar 1992 ist er dann zum ersten Mal in das Kriegsgebiet gefahren. Zuvor hatte er 11.000 DM ausschließlich bei den Mitarbeitern der Caritas gesammelt, und davon Lebensmittel gekauft, die er in Bosnien verteilte.