Corona-Infektionslage im Kreis Wesel : Inzidenzwert übersteigt mit 38,1 die Vorwarnstufe

Kreis Wesel Die Neuinfektionen im Kreiss Wesel sind innerhalb der zurückliegenden 24 Stunden um 44 Fälle auf jetzt 1676 Covid-19-Infektionen angestiegen. Die Inzidenz erreicht zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie einen Wert jenseits der Vorwarnstufe von 35. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Kreisbehörde mit 38,1 an.

Wenige Minuten nach 12 Uhr hat die Gesundheitsbehörde des Kreises Wesel auch am Donnerstag wieder den aktuellen Stand der Infektionslage im Kreisgebiet bekannt gegeben. Die beiden Kernaussagen lauten: Binnen 24 Stunden sind weitere 44 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden; die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht den Wert von 38,1 und übersteigt damit die von der Politik eingezogene Vorwarnstufe von 35. Dazu schreibt die Behörde: „Nach der Coronaschutzverordnung NRW sind im Hinblick auf die 7-Tages-Inzidenz aber die täglichen Veröffentlichungen des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) für den Kreis Wesel maßgeblich. Aktuell liegt der hier veröffentlichte Wert bei 30,4. Die LZG-Datenbank greift auf die vom Kreis Wesel gemeldeten Zahlen zurück und aktualisiert täglich um 0 Uhr. Erst wenn die rechtliche Vorgabe der Überschreitung von 35 hier veröffentlicht ist, kann der Kreis Wesel per Allgemeinverfügung weitere Maßnahmen ergreifen.“

Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 1676, das entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vortag von 44 Fällen. Bis auf die Gemeinden Hünxe und Schermbeck sind alle anderen Kommunen im Kreis Wesel davon betroffen, besonders stark in Dinslaken (plus 14 Fälle) und Moers (plus 11). Die Zahl der Genesenen liegt kreisweit gegenüber dem Vortag unverändert bei 1326 Personen. Unter Berücksichtigung der 33 Menschen, die bei ihrem Versterben das Virus in sich trugen, liegt die Zahl der aktiven Corona-Patienten rechnerisch bei 350.