Digitalisierung im Awo Bahnhof : Rheurdter Awo-Bahnhof rüstet im IT-Bereich auf

Rheurdt Die Kinder- und Jugendeinrichtung punktet mit neuen Computern, schnellerem Internet und WLAN und kann dadurch neue digitale Angebote machen.

Dass der Awo-Bahnhof in Rheurdt sich in einem neuen Zeitalter befindet, wurde bereits im vergangenen Jahr deutlich, als sich die offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung in einem gemeinsamen Projekt mit dem Kreis Kleve in eine virtuelle Welt begab. „Virtual Reality“ hieß das Projekt, in dem mit Hilfe einer besonderen Brille, virtuelle Reisen in die Arktis oder auch ein Rundflug über New York stattfinden konnte.