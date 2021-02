Schiedsfrauen aus Neukirchen-Vluyn : Ehrenamtliche Konfliktlöserinnen

Neukirchen-Vluyn Bürgermeister Ralf Köpke traf kürzlich Schiedsfrauen aus Neukirchen-Vluyn im Rathaus. Diese berichteten über ihre ehrenamtliche Arbeit.

Welche Art Fälle verhandeln die Schiedsfrauen in Neukirchen-Vluyn? Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Arbeit ausgewirkt? Hat sich die Zahl der Fälle verändert? Drei der Fragen, die die hiesigen Schiedsfrauen Sonja Püskens und Monique Jaegers Bürgermeister Ralf Köpke in einem Kennenlerntermin kürzlich im Rathaus erläuterten.

Monique Jaegers ist seit Anfang 2020 Schiedsfrau in Neukirchen, Sonja Püskens bereits seit 2015 für den Bezirk Vluyn als Schiedsfrau tätig. Außerdem ist Püskens Geschäftsführerin der Bezirksvereinigung Krefeld-Moers im Bund Deutscher Schiedsfrauen und -männer. Die Schiedspersonen arbeiten ehrenamtlich und sind dem Amtsgericht unterstellt. Sie bilden die vorgerichtliche Instanz und versuchen, Fälle in Vergleichen zu lösen, sodass es gar nicht erst zu einem Gerichtsverfahren kommt. Etwa zwölf bis 15 Fälle seien in Neukirchen-Vluyn in jedem Bezirk pro Jahr zu verhandeln, berichteten die Schiedsfrauen. In der Regel seien dies Fälle aus dem Nachbarschafts- und Strafrecht, seltener aus Miet- oder Erbrecht. Die Klassiker seien vorherrschend: Der Zaun ist zu hoch, der Baum wächst auf das Nachbargrundstück – vermeintliche Kleinigkeiten, die für die Beteiligten aber sehr belastend sein können.