Nachhaltigkeit in Rheurdt : Reparatur-Café ist wieder geöffnet

Rheurdt Am Wochenende öffnete das Reparatur-Café nach dreimonatiger Pause erstmals wieder. Die Macher wollen dazu anstiften, Gegenstände länger zu nutzen, um Ressourcen zu schonen.

Einen Plattenspieler, der rückwärts läuft, hatte Frank Hoffmann bis zum Samstag noch nie gesehen. „Es ist immer interessant, welche kuriosen Dinge es gibt“, schmunzelte der Organisator des Rheurdter Reparatur-Cafés, als er einen Plattenspieler der Marke Denon entgegennahm. In den nächsten Tagen geht er in die Reparatur. „Bei Elektrogeräten ist manchmal nur ein Kondensator kaputt, der sich leicht austauschen lässt“, berichtete der Rheurdter. „Manchmal ist im Gerät nur eine Lötverbindung gebrochen oder ein Kabel lose. Die Defekte lassen sich oft leicht reparieren. Dann sind Geräte wieder zu benutzen und enden nicht im Elektroschrott.“

Die Rheurdter und Schaephuysener schienen am Samstag auf den Neustart des Reparatur-Cafés gewartet zu haben. Elf brachten Gegenstände vorbei, um diesen ein zweites Leben einhauchen zu lassen, nachdem es das letzte Mal am dritten Samstag im Oktober geöffnet hatte, um mit seinem dritten Geburtstag dem zweiten Lockdown zum Opfer zu fallen.

Nach dreimonatiger Pause kamen sie erneut, diesmal nicht ins Haus Quademechels an der Ratshausstraße, sondern in den Vorgarten von Beate Wimberg und Frank Hoffmann am Henningsweg.

Das Reparatur-Café hat am 20. März das nächste Mal geöffnet, wieder von 9 bis 12 Uhr. Der Ort ist wird nach der Pandemielage kurzfristig bekannt gegeben, entweder bei Frank Hoffmann am Henningsweg 23 in Rheurdt oder im oder vor dem Haus Quademechels an der Rathausstraße 57 in Rheurdt.Wer noch beim Reparatur-Café mithelfen möchte, kann sich bei Frank Hoffmann melden: Telefon: 02845 69045 oder E-Mail: fhoffmann@2zack.de