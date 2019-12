Bundesvorstandmitglied aus Neukirchen-Vluyn : MIT-Vorstand Darda fordert Respekt für Landwirtschaft

Neukirchen-Vluyn Der Bundesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftunion (MIT) will sich in den kommenden Jahren noch intensiver um die Probleme der Landwirte kümmern.

Die hiesigen Landwirte, sagt das MIT-Bundesvorstandmitglied, könnten sich mit ihren Problemen an die Mittelstands- und Wirtschaftunion wenden, und zwar per E-Mail an m.darda@mit-nrw.de. Die so angesprochenen Fragen, verspricht Michael Darda, wolle er in die Kommissionsarbeit mit hineinnehmen.