Sicherheit in Neukirchen-Vluyn : Polizei bleibt auch nachts auf Streife

Im Hauptausschuss erläuterte Polizeidirektor Wolfgang Tühl, warum die Neukirchen-Vluyner Wache nachts nicht mehr durchgehend besetzt sein wird. An der Sicherheit in der Stadt werde sich nichts ändern, betonte er.

Viel Kritik gab es im Neukirchen-Vluyner Hauptausschuss an Landrat Angar Müller, Leiter der Polizei im Kreis. Mangelnde Information warfen ihm Bürgermeister Harald Lenßen und Mitglieder der Fraktionen vor. Grund: Die Polizeiwache der Stadt wird ab 2. Dezember nachts (22 bis sechs Uhr) nicht mehr durch den sogenannten Wachhabenden besetzt sein. Von den Plänen habe man auf Umwegen erfahren, hieß es. Entgegennehmen durfte den Missmut Polizeidirektor Wolfgang Tühl. Er legte in Vertretung des Landrats die Gründe für die Dienstplan-Änderung dar.

Streifenwagen samt Besatzung bleibt Tühl betonte, dass die Wache erhalten und tagsüber wie gewohnt besetzt und Anlaufpunkt für Bürger bleibe. Nachts bleibe, wie bisher auch, eine Streifenwagenbesatzung (zwei Beamte) in Neukirchen-Vluyn. Ist sie gerade draußen, um zum Beispiel eine Anzeige aufzunehmen, können Besucher der Wache über eine Nachtschelle Kontakt mit der Wache in Moers aufnehmen. Sie verständigt dann die Kollegen in Neukirchen-Vluyn. Damit ändere sich nichts an der objektiven Sicherheitslage in Neukirchen-Vluyn, sagte Tühl. Der Wachhabende im Nachtdienst sorge nicht für mehr Sicherheit: „Der Beamte schließt nicht die Wache ab und fährt zum Bürger.“