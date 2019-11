Kita Fliegenpilz und Martinus-Grundschule : Rheurdter Kinder packen Kartons mit Geschenken

Die 2b der Martinus-Grundschule zeigt die Schuhkarton, deren Inhalt bald bedürftige Kinder in Osteuropa erfreuen wird. Foto: Jennifer Funke

Rheurdt Mädchen und Jungen der Kita Fliegenpilz und der Martinus-Grundschule helfen bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Den Kleinsten beibringen, wie wichtig und einfach es ist, Gutes zu tun – das ist es, wofür sich die beiden Schaephuysener Mütter Astrid Kerd und Julia Lafci jedes Jahr im Herbst aufs Neue engagieren. Beide sind für „Weihnachten im Schuhkarton“ aktiv. Julia Lafci besuchte jetzt die Vorschulkinder der Kindertagesstätte Fliegenpilz in Schaephuysen und zeigte zunächst einen kurzen Film, der den Jungen und Mädchen erläuterte, dass es auch Kinder gibt, denen es nicht so gut geht wie ihnen. Betroffen und gleichzeitig motiviert von dem Gesehenen, gingen die Kinder fleißig ans Werk und packten gespendete Waren, wie Zahnbürsten, Schulmaterial, Spielzeug und Süßigkeiten in die schon vorher beklebten Kartons.