Kabarett in Moers : In der Kulturhalle gibt es 2020 Nachtschnittchen

In der Kulturhalle gibt es 2020 Nachtschnittchen

Kabarett in Moers

König in der Katt. Foto: Boris Breuer / Katt

Die Comedy-Mixed-Show „Nachtschnittchen“ führt mittlerweile schon seit mehr als zehn Jahren zu regelmäßig ausverkauften Häusern. Moderator und Entertainer Helmut Sanftenschneider empfängt die „Promis“ der Comedy-, Kabarett- und Kleinkunstszene und die Stars von morgen in einer einzigen Show.

Und diese Mischung macht die Show so erfolgreich. Auch für Neukirchen-Vluyn kündigt sich ein Highlight an: Denn am 11. Januar steht dann auch Johann König zum ersten Mal auf der Bühne der Kulturhalle.