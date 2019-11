Bücherherbst : Schaephuysener Bücherei vermittelt Spaß am Schmökern

Schaephuysener Bücherei vermittelt Spaß am Schmökern

Karin Scheidt (links) und Barbara Denk (fünfte von links) mit Besuchern in der Ausstellung. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Rheurdt Nick faltete Kalenderblätter, um bunte Geschenktüten daraus zu machen. „Ich bin fast jeden Sonntag hier“, sagte der Junge. Sonst kommt er, um Bücher auszuleihen. Doch jetzt nutzte er mit anderen Mädchen und Jungen die Gelegenheit, beim Bücherherbst in der Schaephuysener Bücherei zu basteln.

„Wir wecken mit dem Bücherherbst das Interesse an der Bücherei“, sagte Karin Scheidt. Die Filzkünstlerin leitete die Kinder an und hatte Material sowie Werkzeuge vorbereitet.

Scheidt zählt zu den acht Frauen des Teams, das ehrenamtlich die Bücherei der katholischen Pfarrgemeinde St. Martinus im Schaephuysener Pfarrheim leitet. Zum Start hatten die Buchhändlerinnen Uta Heitkamp und Anja Lindenau am Samstagabend 50 Zuhörern 23 Bücher vorgestellt – vom Kinderbuch „Ziegen bringen Glück“ von Anne Flemming über das Kochbuch „Blaubeeren & Schneeflocken“ von Alina Neumeier bis zum satirischen Krimi „Achtsam Morden“ von Karsten Dusse. Am Sonntag lud die Bücherei dann zur Ausstellung ein, diesmal zusammen mit der Buchhandlung Keuck aus Geldern.

Die Bücherei im katholischen Pfarrheim an der Pastoratstraße 1 hat mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 12.15 Uhr geöffnet. Die katholische Pfarrgemeinde St. Martinus hat außerdem Büchereien in Rheurdt und in Tönisberg.