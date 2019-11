Eröffnung am 2. Dezember : Lidl setzt in Vluyn auf Nachhaltigkeit

Derzeit wird die neugebaute Filiale eingerichtet. In einer Woche ist Eröffnung. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Am 2. Dezember öffnet die neugebaute Discounter-Filiale an der Niederrheinallee – mit Elektro-Ladesäule und einem preisgekrönten Energiekonzept.

Wann macht der neue Lidl wieder auf? Für viele Vluyner eine wichtige Frage in der Vorweihnachtszeit. Jetzt gibt es die Antwort: Am 2. Dezember ist es soweit. Derzeit wird die neue Filiale am alten Standort eingerichtet. In beachtlicher Schnelligkeit hat die Discounter-Kette sie hochgezogen. Erst im Juni war das alte Gebäude an der Niederrheinallee abgerissen worden.

Gründe der Wirtschaftlichkeit hatte Lidl für den Neubau angeführt. Der Discounter sollte mehr Verkaufsfläche bieten und eine großzügigere Warenpräsentation in breiten Gängen erlauben. Der neue Verkaufsraum ist mit 1340 Quadratmetern um die Hälfte größer als der frühere. Um sich dermaßen ausbreiten zu können, kaufte Lidl ein angrenzendes Grundstück und riss ein dort stehendes Wohnhaus ab.

Info Einkaufen von morgens bis abends Adresse Niederrheinallee 287-293 Zahlen Die neue Lidl-Filiale hat 1340 Quadratmeter Verkaufsfläche und 350 Quadratmeter Nebenflächen. Die Grundstücksgröße beträgt 8450 Quadratmeter. 101 Parkplätze stehen zur Verfügung. Öffnungszeiten 7 bis 22 Uhr

„Das ist eine deutliche Verbesserung der Nahversorgung in Vluyn“, sagte Bürgermeister Harald Lenßen am Montag. Die politischen Gremien der Stadt waren vor gut zwei Jahren in die Planung einbezogen worden. Sie brachten eine Änderung des Flächennutzungsplans und einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf den Weg. Lidl hatte ein Verträglichkeitsgutachten vorgelegt, in dem nachgewiesen worden sei, dass der neue Markt „den bestehenden schützenswerten Versorgungsstrukturen“ nicht schade.

Die Vluyner Lidl-Filiale ist eine der ersten in der Region mit „Elektro-Tankstelle“: Auf dem Parkplatz wird eine Ladesäule für elektrisch betriebene Fahrzeuge stehen. Bürgermeister Lenßen begrüßt das. „Es ist wichtig, dass Unternehmen sich am Aufbau der Lade-Infrastruktur beteiligen.“

Bundesweit will Lidl bis zum März 2020 ein flächendeckendes Netz mit E-Ladestationen einrichten. Die maximale Fahrtstrecke zwischen zwei Lidl-Ladesäulen werde dann 50 Kilometer betragen. Der Strom solle zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen. In Vluyn werde auch das Dach der Filiale begrünt sowie eine Photovoltaikanlage installiert.

Im Marketing von Lidl spielt die Nachhaltigkeit seit einiger Zeit eine große Rolle. So wirbt der Discounter mit einem Energiekonzept, das 2015 von der Deutschen Energie-Agentur ausgezeichnet wurde: „Die Filiale in Neukirchen-Vluyn kommt ohne fossile Brennstoffe aus, benötigt 100 Prozent weniger primäre Energiequellen und generiert damit rund 30 Prozent weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zu einem herkömmlichen Lebensmittelmarkt: Ein integrales Anlagensystem wandelt die Abwärme der Kühlmöbel in Heizenergie um“, schreibt Lidl. Und weiter: „Gute Wärmedämmung und eine verbesserte Lüftungsanlage sparen weitere Energie ein. Moderne, energiesparende LED-Beleuchtung verringert den Stromverbrauch dieser Filiale um rund 42.000 Kilowattstunden sowie den Kohlenstoffdioxidausstoß um etwa 17 Tonnen pro Jahr im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung.“