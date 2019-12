Parteitag in Kamp-Lintfort : Kreis-SPD setzt auf Wasserstoff-Mobilität

Info

Kreis Wesel (sep) Die Kreis-SPD fordert ein Nachnutzungskonzept für Kiesabgrabungen. Sie will für vergangene Abgrabungen in den Fokus nehmen, wie die Gewässer entwickelt worden sind. Eine entsprechende Anfrage hat sie für den Umwelt- und Planungsausschuss von der Kreisverwaltung verlangt. „Wir haben die Verwaltung beauftragt, konkrete Zahlen, Daten und Fakten zu den Abgrabungen im Kreis Wesel vorzulegen. Unsere Zielrichtung ist es, zu dokumentieren, dass auch nach vielen Jahren von Abbaumaßnahmen für viele Kiesgruben und Baggerseen noch immer keine sinnvolle Nachnutzung erfolgte,“ sagt Gabriele Wegner, umweltpolitische Sprecherin der SPD-Kreisfraktion. In manchen kreisangehörigen Städten und Gemeinden gebe es seit „unzumutbar langen Zeiträumen“ tiefe und große Löcher und Seen im Stadtgebiet, die endlich sinnvoll und ökologisch nachhaltig genutzt werden müssten.