Projekt in Schaephuysen : Alte Bahntrasse wird Teil des „Leuchtturmpfads“

Landschaftsbauer Armin Walleneit, Projektleiter Michael Sonfeld, Mario Gürtner und Claudia Koschare vom Verein für Gartenkultur und Heimatpflege und Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen auf der alten Bahnstrecke. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rheurdt Am „Leuchtturmpfad der Artenvielfalt“ am Ortseingang von Schaephuysen wird nun an den angrenzenden, inaktiven Bahnschienen gearbeitet. Der Gleisstrang ist von Müll gesäubert, freigeschnitten und wird nun als fußläufiger Weg zum Trafoturm ausgebaut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Highlight wird später die im Boden liegende Leuchtspur.

Die gestalterischen Arbeiten am Trafoturm sind bereits abgeschlossen (wir berichteten). „Der ehemalige Schienenstrang ist zwar Niag-Eigentum. Als Gemeinde haben wir über einen Pachtvertrag mit dem Verein für Gartenkultur und Heimatpflege die Gestaltungsmöglichkeit“, sagt „Turmtransformator“ Michael Sonfeld. Nach der Durchforstung und Aufforstung des Gehölzbestandes am Gleis sollen gefährdete Tiere und Pflanzen einen Rückzugsort bekommen. Geplant sind unter anderem Fledermausquartiere in den Bäumen in Luftlinie zum Trafoturm.

Nötig war vorab der Kontakt zur Unteren Naturschutzbehörde. Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen: „Wir brauchten ein Artenschutzgutachten für die sogenannte Natur auf Zeit, die keine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung nach geltendem Umweltrecht erfordert.“ Geplant ist auf dieser etwa 150 Meter langen Strecke, praktischen Artenschutz anzusiedeln sowie erlebbare, auf drei Stationen angelegte Umweltpädagogik mit multimedialen Infoeinheiten anzubieten. Ziel ist es, ein spannendes Angebot zur Umweltpädagogik für Jung und Alt zu schaffen.