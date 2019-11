Rheurdt : Rheurdter proben mit Chor aus Holland

Geballte Kraft der Männerstimmen: Die Chöre bei gemeinsamer Probe in Schaephuysen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Rheurdt Der MGV Cäcilia Schaephuysen wird sein Adventskonzert mit den „De Mal-Maaszengers“ aus Belfeld bestreiten. Im Saal der Gaststätte Winters-Gilbers haben die beiden Ensembles jetzt zusammen geprobt

„Freude am Singen“ ist das Motto des Männergesangsvereins Cäcilia Schaephuysen, und die soll auch beim diesjährigen Adventskonzert wieder bei den Menschen ankommen. In der weihnachtlich geschmückten Hubertuskirche wird ein Programm „von besinnlich bis rhythmisch“ geboten, wie Chorleiter Lothar Hackstein ankündigt. Um das Publikum noch abwechslungsreicher und stimmgewaltiger zu erfreuen, haben die Schaephuysener sich Gäste aus den Niederlanden eingeladen. Der Männerchor „De Mal-Maaszengers“ kommt mit 24 Sängern aus Belfeld, einem Dorf im Süden Venlos. Der Chor besteht seit 1972, die Mitsänger sind zwischen 50 und 80 Jahren alt.

Kennengelernt haben sich die Chöre beim Sängerfest in Straelen. „Obwohl sie nur in kleiner Besetzung auftraten, waren wir von dem Chorklang begeistert“, berichtet der erste Vorsitzende, Bruno Guths. Die Chemie zwischen den Sängern stimmte. „Es hat gleich gepasst“, meint auch Pieter Janssen, der Dirigent der „Mal-Maaszengers“. Schnell kam die Idee auf: „Wir müssen mal was zusammen machen.“ Gesagt – getan. Geprobt wird getrennt, jeder Chor hat seinen Part. Der MGV Cäcilia hat Lieder aus mehreren Ländern, Stilrichtungen und Epochen vorbereitet. Sie entführen ins „Winterwunderland“ und präsentieren russische Weihnachtslieder. Auf die sensationelle Solostimme des Tenors Heath McDonald im Lied „Jerusalem“ freuen sich alle besonders.