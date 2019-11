Ehrenringe für Neukirchen-Vluyner : Sie dienen der Stadt und ihren Bürgern

Neukirchen-Vluyn Sieben ehrenamtlich tätige Frauen und Männer haben vom Bürgermeister die Ehrennadel der Stadt erhalten.

Das Ehrenamt macht unser Zusammenleben sozialer und noch lebendiger: Auf diese Formel brachte es Bürgermeister Harald Lenßen. Im Vluyner Museum zeichnete er sieben Männer und Frauen mit der Ehrennadel der Stadt aus. Es war gleichzeitig eine Würdigung aller, die sich unentgeltlich für das Gemeinwohl und andere Menschen einsetzen. Wie viele es wohl sind? „Aktuell gibt es in Neukirchen-Vluyn 102 Personen mit einer Ehrenamtskarte“, sagte Lenßen. „Die Dunkelziffer der Ehrenamtlichen ist aber sicher um einiges höher.“ Er lud ehrenamtlich Tätige ein, sich zu melden, um von der Karte zu profitieren. Die neuen Träger der Ehrennadel sind:

Astrid Fiebich ist seit 35 Jahren ehrenamtlich unterwegs. Schon als 15-Jährige betreute sie die A-Jugend des SV Neukirchen. Später war sie 18 Jahre lang beim TuS Preußen 09 Vluyn aktiv, zuerst als Betreuerin der A-Jugend, dann als Vorstand der Seniorenabteilung und als Geschäftsführerin des Gesamtvereins. 2006 wurde sie Geschäftsführerin der Karnevalsgesellschaft Blau-Weisse Funken Neukirchen-Vluyn. Seit einiger Zeit ist sie auch Sprecherin des Arbeitskreises Marketing in Vluyn.

Ehrennadel der Stadt Sie wird an Bürger verliehen, die „das Ansehen der Stadt oder das Wohl ihrer Bürger besonders gefördert“ haben – sei es im politischen, kulturellen, wirtschaftlichen, sportlichen, wissenschaftlichen oder sozialen Bereich. Erster Träger war im Jahr 1999 Jakob Hessels.

Erika Ingenbleek gehört mit Erika Haas, Karin Böhm und Moni Kampa zu den guten Geistern der Awo-Begegnungsstätte Oskar-Kühnel-Haus. „An vier Tagen in der Woche gibt es Veranstaltungen für – und von – Seniorinnen und Senioren. Ob die Begleitung des zweiwöchentlich stattfindenden Marktfrühstücks, die Durchführung der Stuhlgymnastik-Gruppe oder der Bingo-Nachmittag: Viele Ideen gehen auf das Konto der vier engagierten Damen, für die Sie heute stellvertretend stehen“, lobte Lenßen.

Awo-Kreisverband stellt in Neukirchen-Vluyn die Weichen neu

Soziales in Neukirchen-Vluyn

Soziales in Neukirchen-Vluyn : Awo-Kreisverband stellt in Neukirchen-Vluyn die Weichen neu

Bürgermeisterwahl in Neukirchen-Vluyn

Bürgermeisterwahl in Neukirchen-Vluyn : CDU-Vorstand votiert für Harald Lenßen

Helmut Drews gehört seit der Gründung der Behinderten-Sport-Gemeinschaft Neukirchen-Vluyn 1972 zu deren Ehrenamtlern. Lenßen in seiner Laudatio: „Neben Ihrem Beruf als Bergmann in ,unserer’ Zeche Niederberg haben Sie sich zum Übungsleiter ausbilden lassen und zahlreiche Sportlerinnen und Sportler angelernt und bei der Ausübung des Sports unterstützt – inzwischen über 40 Jahre.“ Der Verein hat heute rund 140 Mitglieder, davon 30 Prozent mit einer anerkannten Behinderung.

Jürgen Meier ist seit 1999 beim TuS Preußen Vluyn 09 in verschiedensten Funktionen aktiv. Seit 2009 bis zur Auflösung des Vereins in diesem Jahr war er Erster Vorsitzender. Seit 2007 ist er ebenfalls Schatzmeister im Förderverein der Stadtbücherei. Lenßen dankte ihm für seinen Beitrag zur „Entwicklung der Stadtgesellschaft in Sport und Kultur“.