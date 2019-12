Neukirchener Erziehungsverein : Wie neue Medien die Arbeit verändern

Neukirchen-Vluyn Der Erziehungsverein hatte zum Neujahrsempfang geladen. Das Thema Digitalisierung stand im Mittelpunkt.

Nach der Begrüßung durch den Präses Siegmund Ehrmann betonte Direktor Hans-Wilhelm Fricke-Hein in seiner Rede, dass es heute mehr denn ja darauf ankomme, Haltung zu beweisen. Er sei dankbar für alle, die in unserer Gesellschaft Mitmenschlichkeit leben. Bürgermeister Harald Lenßen dankte in seinem Grußwort dem Engagement des Erziehungsvereins und der guten Zusammenarbeit mit der Stadt. Ein Vorbild sei der EV in punkto Nachhaltigkeit. So seien die Mitarbeiter mit ihrem „Team Pelikan“ bei der Aktion „Stadtradeln“ auf dem zweiten Platz gelandet und hätten so gezeigt, dass sie aktiv das Klima schützen.