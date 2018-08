Das DRK richtet mittels Luftkissen gestürzte Personen auf.

Rheurdt Der DRK Haus-Notruf nimmt zwei Notfallkissen in Betrieb. Gestürzte Personen können damit rasch und sanft aufgerichtet werden.

Haus-Notrufe ermöglichen es Senioren, lange in ihren eigenen vier Wänden zu leben. Der in Rheurdt sehr beliebte Service des Deutschen Roten Kreuzes, DRK, kann jetzt Menschen, die in ihrer Wohnung stürzen, noch besser als bisher helfen. Der Kreisverband Kleve-Geldern hat zwei Hebekissen angeschafft, die ab sofort bei Notfällen mitgenommen werden.

Es handelt sich dabei um aufblasbare Kissen. Im flachen Zustand – ohne Luft – werden sie vorsichtig unter der gestürzten Person platziert. Anschließend blasen sich nacheinander vier Luftkammern auf. So wird der Verunglückte langsam in eine sitzende Position aufgerichtet, während der Helfer beide Hände frei hat, um sie während des Vorgangs sanft zu stützen. Die Kissen können bis zu 450 Kilo heben und sind in nahezu jeder Situation einsetzbar. Bereits seit 1985 bietet der DRK-Kreisverband Kleve-Geldern den Haus-Notruf an und war damit nach eigener Aussage Vorreiter im Kreis. Mittlerweile sind rund 900 Personen kreisweit verbunden. Über eine Notfalltaste am Armband sind die Senioren mit einer Notrufzentrale verbunden. Wer den Knopf drückt, löst einen Alarm aus. Der Notruf wird in der hierfür eingerichteten Haus-Notrufzentrale angenommen. Über eine Freisprecheinrichtung fragen DRKler ab, welche Hilfe erforderlich ist. Sollte keine Sprechverbindung möglich sein, alarmiert die DRK Notrufzentrale eine zuvor benannten Bezugspersonen oder den DRK-Bereitschaftsdienst. Dieser kann mit einem hinterlegten Wohnungsschlüssel schnellstmöglich Hilfe leisten.