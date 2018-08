Wie sich die eigene Persönlichkeit und die Berufswelt gegenseitig beeinflussen.

Rheurdt Leiterin der Volkshochschule Gelderland bietet „psychodynamisches Coaching“ an. Klienten bekommen Einzeltermine statt der sonst üblichen Kurse. So sollen wichtige Entscheidungen vorbereitet werden.

Die Volkshochschule Gelderland verlässt den gewohnten Kursrahmen und bietet ab dem zweiten Halbjahr 2018 ein „Psychodynamisches Coaching für den Beruf“ an. Dabei können sich interessierte Personen für den Preis von 50 Euro für jeweils zwei Unterrichtsstunden lang beraten lassen. Das Angebot wird von der VHS-Leiterin Sonja Vieten persönlich gemacht. Sie will in den Einzelberatungen offen legen, wie sehr die frühen Festlegungen der eigenen Persönlichkeit, aber auch die ungeschriebenen Regeln in einer Firma bei Entscheidungen zusammenwirken.