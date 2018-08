das Awo Zwergenland wächst und bekommt eine Spende.

Rheurdt Es wird eine neue Kita-Gruppe mit zehn Kindern geben. Weitere Plätze sollen zum Jahresende entstehen.

Kinder und Erzieherinnen der Kita Zwergenland in der Arbeiterwohlfaht, Awo, freuen sich bereits jetzt auf das Ende der Sommerferien. Denn dann wächst das Zwergenland. Statt bislang einer Kita-Gruppe mit 20 Mädchen und Jungen werden im neuen Kindergartenjahr zwei Gruppen mit insgesamt 30 Awo-Zwergen durch die provisorischen Container an der Schulstraße wuseln. Mit Blick auf das Jahresende 2018 stellt die Awo in Rheurdt weitere Kita-Plätze in Aussicht. Eltern mit Bedarf sollten schon jetzt Kontakt aufnehmen und sich auf die Interessentenliste setzen lassen.