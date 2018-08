Erika und Heinz Groening feierten ihren 70. Hochzeitstag

Neukirchen-Vluyn : Im „Wilden Mann“ fing alles an

Sie feierten in Neukirchen am Dienstag ihren 70. Hochzeitstag: Erika und Heinz Groening. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Neukirchen-Vluyn Wer hat den 70. Hochzeitstag „Gnadenhochzeit“ genannt? Erika und Heinz Groening stehen mitten im Leben.

Es sollte ein Abendbier werden: Pflasterer Erich Hermann Karl Heinz Groening schlenderte mit seinem Cousin durch das vom Weltkrieg gezeichnete Schleswig. In der Wirtschaft „Zum wilden Mann“ trafen sie auf eine fesche Frau: Bei Erika, der Kellnerin, lugte ein Saum unterm Rock hervor. „Junges Frollein, Sie wollen wohl geheiratet werden!“ scherzte Groenings Cousin. Wenn sich Erika Groening heute an diesen Moment erinnert, blitzen kurz ihre Augen: „’Auf keinen Fall’, habe ich damals geantwortet.“

Rasch begann sie zu ahnen, dass diese Antwort wohl ein wenig voreilig gewesen sein könnte. Heinz Groening kam von nun an jeden Abend. Sie näherten sich einander, übers Kino und übers Tanzvergnügen. Und dann, im August 1948, sagten die beiden „Ja“ zueinander. Erika hatte sich für die Trauung ein Kleid geliehen. Heinz trug den gewendeten und passend gemachten Anzug vom Opa. Eine angebrochene Flasche Cognac und Likör für die Hochzeitsfeier waren eine Spende aus dem Casino des britischen Fliegerhorstes.

Am Dienstag, 70 Jahre später, verriet das Anschneiden der Gnadenhochzeitstorte eine Menge über die Arbeits- und Hoheitsverteilung in dieser Ehe, die so lange gehalten hat, dass selbst der Bundespräsident und der NRW-Ministerpräsident in vornehm aussehenden Briefen gratulierten: Heinz Groening (94) hielt mit fester Hand das lange Messer. Sanft, aber bestimmt geführt wurde er dabei von seiner Frau Erika Groening (90): „Ich habe die Familie zusammengehalten und hatte den Daumen auf dem Geld.“



Den Wechsel aus dem Norden Deutschlands an den Niederrhein besiegelte eine Anzeige aus Krefeld: „Pflasterer gesucht“. Der Arbeit kam erst Heinz Groening. Und holte bald schon seine Frau und die gerade geborene Tochter nach. Beruflich arbeitete er sich in seiner ruhigen, klaren Art nach oben. „Ich habe es bis zum Schachtmeister gebracht“, sagt der 94-Jährige. An der Autobahn von Neuss nach Dormagen hat er mitgebaut; und an der Autobahn von Köln-West nach Bonn. Das war kein Spaß – zwischen sengender Sonne und prasselndem Platzregen. Aber er hat es durchgezogen; bis zum Rentenalter 65.

Daheim war 1954 eine zweite Tochter hinzu gekommen. Ein Enkel und ein Bruder vervollständigen den Kern der Familie, die durch Flucht und Vertreibung über ganz Deutschland verstreut lebt. Als Flüchtlinge haben sie bei Kriegsende erlebt, wie die Einheimischen mit Fremden umgehen: „Das war selten freundlich.“ Um so wichtiger war der Zusammenhalt untereinander. Wie haben die beiden Streitigkeiten bewältigt, die es in 70 Jahren Ehe gab? „Man sagt am anderen Morgen ‚Guten Morgen’ zueinander und spricht wieder normal miteinander“, sagt Erika Groening.