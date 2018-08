NEUKIRCHEN-VLUYN Das Reparaturcafé im Projektzimmer Neukirchen bietet den Fachleute ständig neue Überraschungen.

In diesem Fall ist das Ergebnis schnell klar. Die kleine Friteuse ist nicht mehr zu reparieren. Tom Solf hat das Haushaltsgerät zerlegt. „Der Thermosensor ist kaputt“, urteilt er. Damit teilt das Gerät das Schicksal anderer Billig-Geräte. Die Beschaffung eines Ersatzteils wird schwierig.

Die Erfahrungen im Neukirchener Repair Café sind breit aufgestellt. „Wir reparieren alles, was sich transportieren oder bewegen lässt“, sagt Wolfgang Lemmen. Meist hat das Team mit defekten Haushaltsgeräten zu tun. Aber auch ein Rasenmäher wurde herbei gerollt. Beim Staubsauger waren die Düsen verstopft, ein Hochdruckreiniger funktionierte aufgrund von Kabelbruch nicht mehr. Ein Diaprojektor transportierte Dias nicht weiter. Bei einer Nachttischlampe war die Fassung kaputt. Fingerspitzengefühl, Leidenschaft und Holzleim verlangte auch eine defekte Christbaumfigur.

Bei dem elektrischen Bohrhammer von Veit Schäfer ist die Diagnose ebenfalls eindeutig. Nicht der Motor, sondern der Schalter ist defekt. Der Bohrhammer hat bislang gute Dienste geleistet. „Ich wollte einfach eine zweite Meinung von Fachleuten haben“, sagt der Besucher. So gesehen wird die versierte Mannschaft in den Bereichen Handwerk, Technik und Elektrik an der Hochstraße mit saisonalen Themen konfrontiert. Ihre langjährigen Berufserfahrungen setzen dort sie als Ehrenamtler um. Viel handwerkliches Geschick und Fachwissen wird der fünfköpfigen Crew bei den langlebigen Markenprodukten und Discounter-Waren abverlangt.