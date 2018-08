Bei der Tafel versorgen 26 Ehrenamtler rund 700 Kunden.

Die Tafel hat ein neues Kühlfahrzeug: (vl.) Peter Schmidt und Helmut Stoffels von derTafel, Katrin Steffens von der Sparkasse am Niederrhein. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Neukirchen-Vluyn Sponsoren finanzieren neues Thermo-Fahrzeug. Pro Tag werden mehrere Tonnen Lebensmittel eingesammelt.

„Ganz ehrlich: Wir sind alle nicht mehr die Jüngsten. Wir könnten sehr gut noch weitere helfende Hände gebrauchen“, sagt Helmut Stoffels, der Vorsitzende der Tafel Neukirchen-Vluyn. Ihm selbst sieht man seine 84 Jahre nicht an. Stellvertreter Peter Schmidt zählt 71 Lenze. Auch darum machen sie wenig Bohei. „Wer zu uns kommt, sollte möglichst nichts am Rücken haben und zupacken können“, sagt Helmut Stoffels. Ein Autoführerschein wäre von Vorteil, ist aber kein Ausschlusskriterium.

Den Helfern gegenüber stehen rund 700 Menschen, die auf die wöchentlichen Kisten der Tafel angewiesen sind. in Neukirchen-Vluyn werden die gespendeten Lebensmittel gepackt. „So behalten wir besser den Überblick“, sagt Peter Schmidt. Die Tafelkunden – Rentner, Hartz IV-Empfänger, Bedürftige – zahlen zwei Euro pro Kiste, in der ein Vielfaches davon als Gegenwert steckt. Die Stadt stellt die Räume hinterm Rathaus und bekommt dafür eine Nebenkostenpauschale von 180 Euro pro Monat. Das und die Autos werden unter anderem von dem Anerkennungsbeitrag finanziert.

Und von vielen Unternehmen, Organisationen und Privatleuten, die die Tafel fest auf ihrer Liste haben. Da sind die großen Supermärkte und Discounter der Stadt. Aber auch weitere große Firmen, die regelmäßig spenden. So hat die Sparkasse am Niederrhein gerade erst einen namhaften Zuschuss zu dem neuen Kühlfahrzeug der Tafel gegeben. Vor allem in den zurückliegenden Hitzetagen hat sich das Auto bestens bewährt.