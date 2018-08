Polizei nimmt 14-jährigen Seriendieb in Neukirchen-Vluyn fest

Neukirchen-Vluyn : Polizei nimmt 14-jährigen Seriendieb fest

Auch ins Julius-Stursberg-Gymnasium ist der Junge eingebrochen. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Neukirchen-Vluyn Der Jugendliche aus Neukirchen-Vluyn war seit langem im Visier der Polizei. Er wird verdächtigt, in Wohnungen, Schulen und Geschäftshäuser eingebrochen zu sein. Zudem soll er mehrere Roller gestohlen haben.

Von Dirk Neubauer

Großeinsatz am Mittwochnachmittag um 16 Uhr an der Niederrheinallee: Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Moers durchsuchten Polizisten das Wohnhaus einer Familie. Die Ermittler hatten seit längerem den 14-jährigen Sohn der Familie im Fokus, da er im Verdacht steht, mehrere Wohnungseinbrüche, Einbrüche in Schulen und Geschäftshäuser sowie Rollerdiebstähle begangen zu haben. Wegen dieser Vorwürfe hatte bereits ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Moers einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift des Beschuldigten erlassen.

Am Mittwoch überschlugen sich dann die Ereignisse. Kurz vor dem polizeilichen Einsatz meldete eine Frau aus Rheurdt der Polizei einen Rollerdiebstahl. Sie selbst hatte noch einen Jugendlichen auf ihrem Roller wegfahren sehen. Polizeibeamte lösten daraufhin eine Fahndung aus. Aber auch die Zeugin selbst machte sich auf die Suche nach dem Rollerdieb und sah ihn später in Vluyn an einer Bushaltestelle am Vluyner Platz stehen. Sie alarmierte umgehend die Polizei, die den 14-Jährigen vorläufig festnahm. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ daraufhin die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Moers gegen ihn einen Haftbefehl.

Der zuvor entwendete Roller konnte später an der Tersteegenstraße sichergestellt werden. Der aktuelle Sachverhalt veranlasste die Staatsanwaltschaft sowie die Polizei dann gestern, die ursprünglich für die kommende Woche geplante Durchsuchung des Hauses sofort durchzuführen. Dort gelang es den Ermittlern, umfangreiches Diebesgut sicherzustellen. Bisher werden dem Jugendlichen drei Wohnungseinbrüche und mehrere Einbrüche in Schulen an der Tersteegenstraße zur Last gelegt. Welche Taten dem 14-Jährigen neben den bereits bekannten Vorwürfen zuzurechnen sind, muss die Kriminalpolizei bei weiteren Ermittlungen klären.