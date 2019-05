Wirtschaft am Niederrhein : Auge in Auge mit amerikanischen Fahrzeugen

Auge in Auge mit amerikanischen Fahrzeugen

Neukirchen-Vluyn Der Tag der offenen Tür bei der „Trox Car Company“ lockte zahlreiche Fans von US-Schlitten an.

Ausladende Karossierien, beeindruckende Motoren und amerikanisches Feeling – diese Elemente bestimmten den Tag der offenen Tür bei dem neu eröffneten Autohaus von Felix Trox. Zahlreiche Interessierte säumten an diesem Tag die große Ausstellungshalle und den davor gelegenen Parkplatz, um einen Blick auf die Fahrzeuge amerikanischer Prägung wie Mustang oder Dodge werfen zu können. Ergänzt wurde das Fahrzeug-Angebot von einem „Food Truck“, an dem für den Tag kostenfrei Burger bestellt werden konnten.

„Es ist die Größe an sich – die Länge, die Breite, die Felgen mit 20 Zoll – das Gesamtpaket“ zeigte sich Vincent Angiomi beim Anblick eines schwarzen Dodge beeindruckt. Seine Freundin Tabea setzte sich ans Steuer und meinte nur: „Wenn ich das Geld für so ein Auto hätte...“

Eine ganze Reihe Auswärtiger hatte den Weg an den Niederrhein gefunden- darunter viele frühere Kunden aus Trox´ Zeit in Düsseldorf.

Und die Düsseldorferin Petra Gutkin beschrieb ihre Liebe zu den Fahrzeugen mit Blick auf einen Mustang V 6 so: „Das ist einfach ein Kraft-Muscle-Car, Kult und ein bisschen Retro. Es ist einfach eine Überzeugung - die Motoren, die Leistung.“

Mit Blick auf die Debatte um den Standort könne man so direkte Aufklärung betreiben. „Wir betreiben weder eine laute Werkstatt noch lassen hier Mustangs voll auf Lärm machen und Motoren aufheulen.“ Man habe vor Ort mit den Anwohnern Gespräche geführt, und angeboten,“dass sie was sagen können, wenn sie was stört.“