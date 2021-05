Fall in Düsseldorfer Gemeinde : Kardinal Woelki wirbt um Dialog - Debatte um Firmung geht weiter

Köln Die von Missbrauchsfällen betroffene Düsseldorfer Gemeinde Sankt Margareta hatte den Kardinal gebeten, nicht wie geplant an einer Firmung Jugendlicher teilzunehmen. In der Debatte spricht sich der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki für einen Dialog aus.

Kostenpflichtiger Inhalt Anfang Juni will der Erzbischof Jugendlichen in der Gemeinde das Sakrament der Firmung spenden. Gemeindemitglieder bitten Woelki jedoch in einem offenen Brief "eindringlich", diesen Termin an einen Vertreter zu übertragen. Das Sakrament der Firmung könne nur jemand vollziehen, "der als Christ in seinem Amt und in seinem Handeln glaubwürdig ist. Sie sind das leider für uns nicht mehr", schreiben die 140 Unterzeichnenden. Zu ihnen gehören unter anderem Mitglieder der Reforminitiative Maria 2.0 sowie die frühere Düsseldorfer Bürgermeisterin und FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann.