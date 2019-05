Brauchtum in Neukirchen-Vluyn : Wenn der Klompen Schule macht

Ausgabe der Klompenrohlinge an die vierten Klasse der Pestalozzischule in Vluyn. Das Klompenpaar Rainer und Andrea Margraf war dabei, Tim Rothe von der Sparkasse und Holger Teller von den Vluyner Klompenfreunden. Foto: Dirk Neubauer

Neukirchen-Vluyn 50 Kinder der Pestalozzi-Schule sollen Holzschuh-Rohlinge in Kunstwerke verwandeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Paul (9) will auf dem Stück Pappelholz möglichst viele Flaggen zusammenbringen. Klassenkamerad Dennis glaubt, dass er ein Auto daraus schnitzen wird. Und Mohammed (11) – der weiß noch, was er aus dem Klompen-Rohling formen soll. 50 Jungen und Mädchen der Klassen 4a und 4b bekamen am gestrigen Montag eine Aufgabe. Drei Wochen lang haben die Kinder nun Zeit, sich ihre Version vom hölzernen Arbeitsschuh auszudenken und zu gestalten, der mit seinem Klappern tief in die Bauchregion des Vluyner Brauchtums eingedrungen ist.

Die Vluyner Klompenfreunde mit dem ersten Vorsitzenden Horst Teller an der Spitze, Tim Rothe von der Sparkasse am Niederrhein fürs finanzielle Fundament, die Preisgelder und die Ausstellung am Ende und das diesjährige Klompenkönigspaar Rainer und Andrea Margraf starteten ganz offiziell den Wettbewerb VSDSKK – Vluyn sucht den Super-Kunst-Klompen. In diesem Jahr sind die „Großen“ der Pestalozzi-Schule an der Reihe, den Brauch fortzusetzen. „Wir sind jedes Mal erstaunt, was sich die Kinder für die Rohlinge einfallen lassen“, sagte Alexandra Teller. Sie nutzte gleich die Gelegenheit, für die Kindertanzgruppe ordentlich Werbung zu machen. Denn das ist bei den Vluyner Klompenfreunden auch nicht anders als vielen weiteren Vereinen: Wer die Zukunft sichern will, muss junge Menschen für alte Bräuche begeistern. Schulleiterin Regina Beste-Henke freute sich zusammen mit den Schülern darüber, dass ihre Schule in diesem Jahr mit der Klompen-Aktion an der Reihe ist.

Info Am Wochenende nach Pfingsten tanzt Vluyn Das Fest Am 14. Juni wird auf dem Platz am Museum in Vluyn die Kirmes eröffnet. Den überregional bekannten Klompenball gibt es am 17. Juni. Wer dafür noch das passende Schuhwerk braucht, sollte seine Klompen so langsam bestellten.

Im Kunstunterricht werden sich die Kinder überlegen, was sie aus den Rohlingen machen werden. Im Vorjahr hatte ein Junge ein Meerschwein daraus geformt und in einen kleinen Käfig gesetzt. Klompenfreunde-Chef Holger Teller berichtete von dem Flüchtlingsmädchen, das die Klompe zu einem Boot verarbeitete – vergleichbar dem, mit dem sie über das Mittelmeer geflohen war. Teller: „Das mussten wir erstmal schlucken.“