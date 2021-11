Rettungswesen in Nettetal : Die Stadt übernimmt drei neue Notfallsanitäter

Nettetal Das Rettungswesen ist im Umbruch. Der Markt für gutes Personal ist angespannt. Umso wichtiger ist es für eine Stadt, selber auszubilden. Drei Notfallsanitäter, die ihre Ausbildung erfolgreich absolviert haben, wurden jetzt eingestellt.

Bianca Seyfert, Lena Steinbergs und Niclas Pfeiffer absolvierten ihre dreijährige Ausbildung in praktischen und theoretischen Ausbildungsabschnitten. Dabei wechseln sich Berufsschulblöcke mit Praxisabschnitten in der Rettungswache Nettetal sowie mit Praktika in umliegenden Krankenhäusern ab. Um den Fachkräftemangel und der Altersstruktur im Rettungsdienst weiter entgegenzuwirken, setzt die Stadt Nettetal auch künftig weiterhin auf ein qualifiziertes Ausbildungskonzept. Sie unterhält zurzeit zwei Rettungswachen: Eine ist am Städtischen Krankenhaus in Lobberich untergebracht, die andere steht am Herrenpfad neben der Baumschule Baum & Bonheur in Kaldenkirchen. Weil in Kaldenkirchen ein zusätzlicher Rettungswagen in Dienst genommen wurde, stellte der Nettebetrieb dort zusätzliche Container für Personalräume auf.