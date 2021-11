Plakate und Soziale Medien : Der Kreis Viersen wirbt mit Kampagne um neue Mitarbeiter

Landrat Andreas Coenen will die Vielfalt der Aufgaben beim Kreis Viersen verdeutlichen. Foto: CDU

Auch Verwaltungen suchen in vielen Bereichen händeringend Mitarbeiter – haben jedoch nicht selten mit Vorurteilen zu kämpfen. Der Kreis Viersen hat daher jetzt die Kampagne „Karriere mit V-Faktor“ gestartet, mit dem er ab sofort um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirbt. In den sozialen Netzwerken wie Facebook und Linkedin. Und mit Plakate im Kreisgebiet, den angrenzenden Städten und an verschiedenen Hochschulstandorten.