Inzidenz-Wert steigt : 68 neue Corona-Infektionen im Kreis Viersen

Kreis Viersen Seit Beginn der Pandemie sind 14.337 Menschen im Kreis Viersen mit dem Coronavirus infiziert worden, aktuell sind es 600. Inzwischen sind 13.423 Menschen wieder genesen, 314 sind verstorben.

(hb) Dem Kreis Viersen wurden am Dienstag 68 neue Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt. Aktuell gelten 600 Personen im Kreis Viersen als infiziert. 151 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 142,4 auf 146,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 130. Die meisten Neuinfizierten mit dem Coronavirus gibt es mit zwölf bei den 40- bis 49-Jährigen, gefolgt mit jeweils zehn bei den 50- bis 59-Jährigen und 20- bis 29-Jährigen. Insgesamt entfallen 2645 Ansteckungen auf die Variante Alpha, 268 Ansteckungen auf die Variante Beta und 1173 Ansteckungen auf die Variante Delta. In den Krankenhäusern im Kreis werden 16 Menschen stationär behandelt, zwei davon befinden sich auf der Intensivstation, keiner wird beatmet. Die genauen Zahlen in den Kommunen: Viersen 163 (-1), Nettetal 85 (-6), Brüggen 33 (+1), Niederkrüchten 27 (-2), Schwalmtal 16 (-1), Kempen 75 (+5), Willich 119 (+16), Tönisvorst 58 (+8), Grefrath 24 (+/-0).