Stadtsportverband Nettetal : Neuer Jugendvorstand gewählt

Nettetal Beim Stadtsportverband Nettetal wurde am Sportjugend-Tag ein neuer Vorstand der Sportjugend gewählt. Ihm gehören für zwei Jahre zehn Mitglieder an.

In diesen Tagen fand in der Geschäftsstelle des Stadtsportverbandes Nettetal der Sportjugend-Tag der Sportjugend statt. Der SSV-Vorsitzende Jürgen Hendricks sprach in seinem Grußwort besonderen Dank an den bisherigen Vorstand aus. Nach einem kurzen Rückblick auf die Projekte der vergangen zwei Jahre fanden die Wahlen des neuen Vorstandes statt. Die zur Abstimmung stehenden Kandidaten wurden mit großer Mehrheit gewählt. Der Vorstand der Sportjugend erweiterte sich um eine weitere Position, die Position des Medienwarts.