28-Jähriger aus Nettetal : Schwergewichtsboxer Dominic Vial kämpft in der Türkei

Lobberich Der Lobbericher Dominic Vial reist bald in die Türkei. Das Training des 28 Jahre alten Schwergewichtsboxers läuft bereits auf Hochtouren.

Für Sportler Dominic Vial geht es Anfang Juli in die Türkei . Allerdings steht kein Urlaub für den Lobbericher Schwergewichtsboxer an. Es geht zur ersten Open-Air Fight-Night in Alanya, die von Rene Hildebrandt und Mike Hammelmann von H&H Promotion veranstaltet wird. Im Rahmen der Veranstaltung findet die UBF Europameisterschaft statt, bei der Vial gegen Toni Thes antreten wird. Der 28-Jährige hat den Halberstädter herausgefordert.

Der Boxkampf findet am Samstag, 17. Juli statt. Bereits 14 Tage vorher fliegt Vial mit seinem Trainer Frank Fehler in die Türkei, um an einem Trainingslager vor Ort teilzunehmen. Das Training im heimatlichen Lobberich läuft indes schon auf Hochtouren. Erst vor wenigen Wochen hat Vial dort sein neues Box-Studio „Box in Box out“ eröffnet.