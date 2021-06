Freizeit in Nettetal : Jetzt wird der erste Feierabendmarkt geplant

Nettetal Für den Start des Pilotprojekts in Nettetal wird der Kirchplatz in Kaldenkirchen genutzt. Danach kommen die anderen Stadtteile dran.

Markt einmal anders: mit mehr Genuss und mehr Anbietern. Darauf setzt die Stadt Nettetal bei ihrem Pilotprojekt, dem Feierabendmarkt. Für die Premiere gibt es jetzt einen Termin: Mittwoch, 15. September, von 17 bis 22 Uhr. „Wir freuen uns sehr, dass der Auftakt in Kaldenkirchen am Kirchplatz stattfindet“, sagt Claudia Willers, Vorsitzende der Werbegemeinschaft „Kaldenkirchen aktiv“.

Der Rat hat einem Antrag der CDU-Fraktion zugestimmt, wonach abwechselnd in jedem Stadtteil Feierabendmärkte stattfinden sollen. Ähnliche Angebote gibt es im Kreis Viersen etwa in Viersen und in Willich; auch in Wesel, Hückeswagen oder Grevenbroich ist das Markttreiben am Abend erfolgreich.