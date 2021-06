Stadtplanung in Nettetal : Kaldenkirchen fit machen für 2030

Die beauftragten Stadtplaner bescheinigen Kaldenkirchen ein für eine Kleinstadt „außergewöhnlich gehobenes Einzelhandelsangebot“. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kaldenkirchen Wie wird der Ort lebenswerter? Wo sind Schwachstellen? Die Bürgerbeteiligung zur Erarbeitung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts beginnt mit einer Online-Diskussion.

Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) wirkte entspannt: „Es geht los in Kaldenkirchen, das ist die gute Botschaft“, sagte er zum Start eines ehrgeizigen Vorhabens der Nettetaler Politik: Kaldenkirchen so auf Vordermann bringen, dass man dort auch in zehn Jahren noch gerne wohnt, arbeitet, einkauft und Freizeit genießen kann. Dies verbirgt sich hinter dem „Integrierten städtebaulichen Entwickungskonzept Kaldenkirchen“ (ISEK), das schon im letzten Herbst gestartet werden sollte, wegen der zweiten Welle der Corona-Pandemie aber abgeblasen werden musste. Wichtig bei der Erarbeitung sei eine rege Beteiligung der Bürger, „damit wir deren Wünsche und Ideen erfahren und berücksichtigen können“.

So geht es los am Mittwoch, 30. Juni, mit einer Zoom-Konferenz, zu der 20 Jugendliche aus Kaldenkirchener Schulen eingeladen werden, um mit ihnen über ihre „Wünsche, Vorstellungen, Ideen und ein Wohnen-Bleiben in Kaldenkirchen zu reden“. Am gleichen Tag wird auch ein Online-Portal freigeschaltet, über das die Bürger bis zum 5. September ihre Meinung sagen und Anregungen geben können. Das geschieht über Fragebögen mit Notenvergabe.

Im Zentrum mit seinen historischen Gebäuden fehlt nach Ansicht von Experten eine „durchgehende Ensemblewirkung“. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Info Bürgerbeteiligung hoch im Kurs Ideen gesucht Aus den Anregungen der Nettetaler sollen Projektideen für Kaldenkirchen entwickelt werden. Ab 30. Juni kann man sich online beteiligen unter: www.open-werkstadt.de/projekte/nettetal/. Projektbetreuung Kathrin Klatt (Ruf: 02153 8986111, E-Mail: [email protected]) ist bei der Verwaltung Ansprechpartnerin

Weiter wird im Café Noah am Kirchplatz ein „Zukunftslokal“ mit dem Thema „Kaldenkirchen neu denken“ eingerichtet, in dem sich die Kaldenkirchener informieren können: am Donnerstag, 19. August, nachmittags und am Samstag, 21. August, vormittags. Im September und Oktober stehen Workshops mit lokalen Akteuren und Exeperten, Raumerlebnisaktionen und eine Zukunftskonferenz an; Termine werden noch festgesetzt.

Auf einen „großen Reichtum an Ideen für Kaldenkirchen“ setzt dabei Bettina Belong, promovierte Volkswirtin und Architektin im Stadt- und Regionalplanungsbüro Dr. Jansen GmbH (Köln), das von der Stadt mit der ISEK-Erarbeitung beauftragt wurde. Sie hat mit Kolleginnen nach einer ersten Analyse als Hauptthemenfelder zunächst einmal die Mobilität und Erreichbarkeit, den Öffentlichen Raum, Infrastruktur, Wohnen und Einzelhandel ausgemacht. Positiv aufgefallen ist ihr die gute Erreichbarkeit Kaldenkirchens durch Bahn, Busse und Autobahn, doch bemängelt sie den Bahnhof: „Der sieht unattraktiv aus, ist ein Unsicherheitsraum, das ist deprimierend.“ Herausfinden will sie, weshalb der E-Bus nach Venlo und Tegelen kaum genutzt wird und wie ein Radweg ins Zentrum Venlo verlaufen könnte.

Das Zentrum mit seinen historischen Gebäuden im Fußgängerbereich gefällt ihr gut, doch hat sie auch gesehen, dass es manche baulich überformte und schlecht erhaltene Fassaden gibt, insgesamt keine „durchgehende Ensemblewirkung entsteht“. Um das für eine Kleinstadt „außergewöhnlich gehobene Einzelhandelsangebot“ zu sichern, müsse dem auch das Ambiente entsprechen. Da erschien ihr die Freiraumgestaltung „aus der Zeit gefallen“ und immer noch den Geist der 70er Jahre zu verbreiten.

„Kaldenkirchen geht es bei jetziger Struktur (noch) gut“, stellte Volkswirtin und Architektin Belong fest, doch müssten sich die Politik und die Bürgerschaft intensiver als bisher mit weiteren Wohngebieten, zukunftsorientierter Mobilität , dem Klimawandel und dem Gewerbestandort Netteal-West II befassen. Der Einzelhandel könnte ihrer Meinung nach in eine Schieflage geraten, wenn der Generationswechsel nicht gelinge. Auch künftig müsse er sich für Kunden aus den Niederlanden gut präsentieren, ergänzte sie.