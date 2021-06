Gastronomie in Nettetal : Neue Pächter für „Strandhaus Elbers“

Lobberich Im Oktober begannen die neuen Betreiber damit, das Lokal am Ferkensbruch im Sassenfeld zu renovieren. Sie hätten gerne schon im Januar eröffnet, doch das war wegen der Pandemie nicht möglich.

Im ehemaligen „Strandhaus Elbers“ in Lobberich ist jetzt mit dem italienischen Restaurant „La Caverna“ mediterranes Flair eingezogen. Die Familie Oddo betreibt nun ihr Ristorante am Ferkensbruch im Sassenfeld. Seit 2016 führte sie das Restaurant unter diesem Namen bereits in der Lobbericher Fußgängerzone. Im ehemaligen Strandhaus Elbers ist aber mehr Platz, ab Oktober wurde dort renoviert. „Wir wollten eigentlich schon im Januar eröffnen, doch leider durchkreuzte die Corona-Pandemie unsere Pläne“, sagt Pächter Claudio Oddo.

Die Betreiber Milena Oddo und Claudio Oddo erlernten beide bereits in jungen Jahren das Gastronomiegewerbe. Küchenchef Claudio machte seine Ausbildung zum Koch und Pizzabäcker in Sizilien, Milena arbeitete zuvor im Restaurant ihrer Eltern. Auch die Kinder des Paares arbeiten in der Gastronomie: Sohn Alessio Oddo betreibt in dem ehemaligen Lokal auf der Hochstraße am Wochenende eine Cocktailbar, Tochter Desirée hilft schon tatkräftig in der Küche mit – und wenn Not am Mann ist, packt auch die ältere Generation der Familie mit an.