Corona-Auswirkung : Ein Künstler in der Krise

Lobberich Es sieht nicht gut aus für Künstler in Zeiten der Corona-Krise. Das bekommt auch der Schauspieler und Sänger Tom Barcal zu spüren.

Tom Barcal ist vor allem bekannt aus der Serie „Alles was zählt“, in der er fünf Jahre lang den Imbissbudenbesitzer „Keule“ spielte. Auch in vielen anderen Produktionen wie Tatort oder Lindenstraße wirkte der 55-jährige Nettetaler mit. Vor zwei Jahren war der Schauspieler allerdings in der RTL-Sendung „Raus aus den Schulden“ zu sehen. Dort konnte er sich am Ende von seinen Schulden befreien. Jetzt sieht die Situation aber wieder anders aus. „Wenn es so weiter geht, kann es bald einen Teil zwei geben“, scherzt Barcal, der in Lobberich wohnt. Die Miete könne er noch zahlen, aber keiner wisse, wie es sich in den nächsten Monaten entwickeln werde.