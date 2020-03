Einsatz in Nettetal : Zoll beschlagnahmt Drogen im Wert von 1,3 Millionen Euro

Nettetal Bei einer Zollkontrolle auf der Autobahn 52 entdeckte Zollhündin Blanca in einem Kofferraum 165 Kilogramm Haschisch.

Bei einem Einsatz auf der Autobahn 52 haben Zöllnern der Kontrolleinheit Verkehrswege aus Kaldenkirchen 165 Kilogramm Haschisch beschlagnahmt. Ein Drogenschnüffelhund hatte den Zöllnern das Versteck im Fahrzeug eines 35-jährigen Litauers angezeigt. „Ich habe einen Tag in Rotterdam Urlaub gemacht und fahre jetzt zurück in meine Heimat", hatte der Mann nach Angaben des zuständigen Hauptzollamts Krefeld als Erstes im Gespräch mit den Zöllnern angegeben, nachdem er die Grenze zu den Niederlanden passiert und sein Fahrzeug zur Zollkontrolle verlassen hatte. Die Drogen haben einen Verkaufswert von 1,3 Millionen Euro.

Wie ein Sprecher des Hauptzollamts jetzt mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 11. März. Dass der 35-Jährige mutmaßliche Schmuggler in den Niederlanden nicht nur Urlaub gemacht hatte, stellte demnach bei der Zollkontrolle die siebenjährige Zollhündin Blanca sehr schnell fest: Im Kofferraum seines Wagens verharrte sie und bewegte sich nicht mehr. Mit dem antrainierten Anzeigeverhalten, das sogenannte „Einfrieren an der Geruchsquelle", habe sie die Zöllner aufgefordert, genauer hinzuschauen, erläuterte der Sprecher. „Eine nicht ganz so einfache Angelegenheit – so nutzte der mutmaßliche Schmuggler für seinen Drogentransport ein präpariertes Fahrzeug mit einem speziell hergerichteten Versteck.“