Kreis Viersen : Erstmals mehr als 400 Menschen in Quarantäne

Kreis Viersen Die Zahl der Infizierten ist bis Mittwochmorgen auf 181 gestiegen. Der Krisenstab des Kreises wechselt seinen Standort.

Der Krisenstab des Kreises wechselte seinen Treffpunkt. Zu Beginn der Coronakrise war er in der Kreisleitstelle der Feuerwehr an der Gerberstraße in Viersen untergebracht, nun trifft sich der Krisenstab in den Konferenzräumen des „Forums“ neben dem Kreishaus in Viersen. Das teilte Kreisdirektor Ingo Schabrich mit. Hintergrund: Der Krisenstab sei personell angewachsen, die Räumlichkeiten im „Forum“ böten mehr Platz.