Generaldebatte im Bundestag : Brinkhaus kündigt rasche Umsetzung der Corona-Hilfsbeschlüsse an

Berlin Am Mittwoch fand zu der Corona-Krise eine Debatte im Bundestag statt. Dabei ging es um ein historisches Maßnahmenpaket der Regierung. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat eine schnelle Umsetzung angekündigt.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat eine schnelle Umsetzung der historischen Hilfspakete in der Corona-Krise angekündigt. „Umsetzung ist jetzt das, was zählt“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in der Generaldebatte zur Lockerung der Schuldenbremse und zum historisch einmaligen Hilfspaket für Unternehmen und Bürger in der Corona-Krise. Nicht jeder könne aber so gestellt werden, als ob die Krise nicht stattgefunden habe. „Deswegen müssen wir uns auf die beschränken, die es aus eigenen Kräften nicht schaffen können, durch diese Krise durchzukommen.“