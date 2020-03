Durchbruch in Washington : USA einigen sich auf billionenschweres Corona-Hilfspaket für die Wirtschaft

Washington Seit Tagen zogen sich die Verhandlungen über das Paket hin, das die Folgen der Corona-Pandemie abfedern soll. In der Nacht zum Mittwoch gab es dann den Durchbruch. US-Präsident Trump plant inzwischen schon die Rückkehr zur Normalität.

Das zwei Billionen Dollar schwere Konjunkturpaket gegen die Folgen der Corona-Krise in den USA steht. Nach mehrtägigen Verhandlungen einigten sich die US-Regierung und die Republikaner und Demokraten im Kongress auf die Details des Pakets, wie Eric Ueland, ein Spitzenvertreter des Weißen Hauses, am Mittwoch kurz nach 0.00 Uhr (Ortszeit) im Kapitol bekanntgab.

Die Aussicht auf eine baldige Einigung hatte dem Dow-Jones-Index am Dienstag den größten Tagesgewinn seit 1933 beschert. Präsident Donald Trump machte deutlich, dass er vor allem die nun darniederliegende US-Wirtschaft wieder in Gang bringen will, und das schon zu Ostern. „Wir müssen wieder an die Arbeit, viel früher als die Leute gedacht haben.“ Wenn Zehntausende Amerikaner an Grippe oder bei Verkehrsunfällen stürben, werde das Land auch nicht abgeschaltet.