Mit Kindern über Corona sprechen : Jetzt antwortet die Oma auf den Brief von Lena

Düsseldorf Oma-Tag fällt aus! Das betrifft gerade viele Kinder, auch das Mädchen, das wir Lena nennen. Vor einer Woche hat Lena ihrer Oma einen Brief geschrieben und darin alles zu Papier gebracht, was sie in der Corona-Krise beschäftigt. Nun bekommt sie Post.

In ihrem Antwortbrief erzählt die Oma, wie sie die Krise erlebt und welche Erfahrung sie in ihrem Leben etwa mit Hamsterkäufen schon gemacht hat. Hier sehen Sie Folge 1 – den Brief von Lena.

Immer mittwochs ist aber jetzt an dieser Stelle eine neue Folge aus dem Briefwechsel zwischen Oma und Enkelin zu erleben. Die Briefe werden im Wechsel von RP-Redakteur Wolfram Goertz und dem künstlerischen Team des Jungen Schauspiels geschrieben und von den Schauspielerinnen Marie Jensen als Lena und Natalie Hanslik als Oma gelesen. Die Zeichnungen stammen von RP-Grafikerin Anna Zörner.

(dok)