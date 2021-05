Mit Verkehrbehinderungen ist zu rechnen : In Kaldenkirchen beginnen weitere Kanalbauarbeiten

Kaldenkirchen Auto- und Radfahrer aufgepasst: Ab Mitte Juni bis Mitte September werden die Kanalbauarbeiten fortgesetzt. Die ersten Vorarbeiten beginnen bereits jetzt am 31. Mai.

Die ersten Vorarbeiten beginnen voraussichtlich am 31. Mai, die Hauptarbeiten folgen dann ab dem 14. Juni und dauern voraussichtlich bis Mitte September an: An einigen Stellen in Kaldenkirchen wird der Kanal saniert. Als nächstes wird nun auch der Kanal in den zusammenhängenden Straßen An der Reitbahn, Nikolaus-Ehlen-Straße und Hermann-Lueb-Straße saniert. Das dortige Trennsystem aus Schmutz- und Regenwasserkanälen ist inzwischen schadhaft und bedarf einer Sanierung.