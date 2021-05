Sturz in Hinsbeck : Rennradfahrer schwer verletzt

Hinsbeck Ein Rennradfahrer verletzte sich bei einem Sturz so stark, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag verletzte sich ein 45-jähriger Rennradfahrer aus den Niederlanden so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Radfahrer gegen 14.50 Uhr auf der Straße Koul in Hinsbeck und kam an einer Steigung vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu Fall.