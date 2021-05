Zukunft des Verkehrs in Nettetal : Radtour als Auftakt für das integrierte Mobilitätskonzept

Nettetal Mit dem Verweis auf das geplante Mobilitätskonzept wurden viele Planungen und Anträge wie die Frage der Bedarfsampel vertagt. Jetzt ist der Auftrag an verschiedene Büros vergeben, die Arbeit kann beginnen.

Kaum zu glauben: Es bewegt sich was in Sachen Mobilitätskonzept. Die Verwaltung hat es ausgeschrieben und vergeben und nun geht es los: das integrierte Mobilitätskonzept der Stadt. Anfang Mai fand die erste Fahrt mit Vertretern der Verwaltung und des Auftragnehmers statt. Unter Berücksichtigung der Corona-Regeln wurde das Stadtgebiet in mehreren Stunden mit dem Fahrrad erkundet.

Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) begrüßte die Gruppe und betonte die Erwartungen, die mit dem Konzept verbunden sind: „In Nettetal existieren einige Problembereiche, für die wir Lösungsansätze benötigen. Neben der Lösung konkreter Problemlagen erwarten wir aber auch eine Perspektive für die zukünftige und vor allem zukunftsfähige Mobilität.“ Über rund 45 Kilometer führte die Tour durch alle Stadtteile von Nettetal. Die Teilnehmer der drei beteiligten Projektbüros IGS, PTV und P3 Agentur waren sich einig, dass die Stadt Nettetal ein großes Potenzial für eine nachhaltige Mobilität hat: „Das integrierte Mobilitätskonzept wird alle Verkehrsarten berücksichtigen und Wege aufzeigen, wie Nettetal die anstehenden Umstrukturierungen in der Mobilität optimal bewältigen kann“, so Michael Vieten, Geschäftsführer der IGS. Neben umfangreichen Erhebungen, Modellberechnungen und der Entwicklung von Lösungsansätzen ist die Bürgerbeteiligung wesentlicher Aspekt bei der Entwicklung des Mobilitätskonzeptes. „Wir werden die Bevölkerung in allen Abschnitten der Untersuchung mitnehmen und beteiligen“, so Geschäftsbereichsleiter Stadtentwicklung und Bauen, Markus Grühn.